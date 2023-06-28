На севере Ирака был найден каменный памятник с изображением богини Иштар (фото)

Ученые из Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета вместе с иракской группой раскопок совершили увлекательные открытия в древнем ассирийском городе Нимруд. Они обнаружили значительный каменный монумент, изображающий богиню Иштар.

Нимруд является объектом культурного наследия, который серьезно поврежден "Исламским государством" на севере Ирака, сообщает Arkeonews.

Во время раскопок были найдены другие крупные артефакты в Нимруде, включая реликвии из 3000-летнего храма, посвященного Иштару, месопотамской богине любви и войны, а также богини с ранними письменными свидетельствами. Команда археологов также раскопала 2800-летний дворец, принадлежавший ассирийскому царю Адад-Нирари III, правившему с 810 по 783 год до н.э.

Видео дня

Читайте также: Археолог-любитель нашел в Германии клад с кельтскими монетами в возрасте 2000 лет

В этом сезоне команда продолжила работу внутри дворца и расширила свои поиски, в частности в храме Иштар, пострадавшем от пожара, вызванного нападением армии в 612 году до н.э. Одним из самых впечатляющих находок являлся фрагмент большого каменного памятника, на котором изображена богиня Иштар внутри знака звезды.

Доктор Майкл, программный директор программы стабилизации иракского наследия и археолог из Пенсильванского университета, назвал этот фрагмент каменной стелы важнейшим открытием этого сезона. Он объяснил, что это первое однозначное изображение богини Иштар как Иштар Шарррат-Нифи, божественного аспекта богини, связанного с востоком планеты Венера, известной как "утренняя звезда". Этот аспект богини был особенно важен в посвященном ей храме.

Новые находки этого сезона позволили больше узнать о роскоши и богатстве эпохи Адад-Нирари III и древнего Нимруда. Археологи обнаружили две большие каменные базы колонн, свидетельствующие о том, что дворец был украшен колоннами с изысканной резьбой. В тронном зале были найдены свидетельства о наличии большого каменного бассейна, который, по мнению исследователей, мог служить системой центрального отопления.

Кроме того, команда обнаружила разбросанные кусочки скорлупы страусиных яиц и слоновой кости, являющиеся редкими и очень ценными артефактами из раннего бронзового века.

Напомним, на востоке Испании обнаружили древнеримские рисунки непристойного характера в возрасте 2000 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!