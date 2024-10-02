На Солнце произошла вспышка класса ''монстр X'': начнутся сверхмощные магнитные бури и сбои в работе электроники

Солнце продемонстрировало свою мощность, выпустив одну из самых больших солнечных вспышек за последние годы. Его классификация относится к индексу "Монтр Х".

Это явление спровоцировало временное отключение радиосвязи на Земле и мощный выброс корональной массы, уже двигающийся в направлении нашей планеты, пишет Live Science.

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Ученые классифицировали эту вспышку как X7.1, что делает ее второй по мощности за последние семь лет. Взрыв произошел 1 октября и сопровождался выбросом большого количества плазмы и радиации. Этот выброс, по прогнозам, достигнет Земли уже в субботу, 5 октября.

Вспышка вызвала исчезновение радиосвязи над Гавайями и Тихим океаном. Источник: NOAA/SWPC

При столкновении с магнитным полем Земли выброс корональной массы вызовет геомагнитную бурю, которая может спровоцировать яркие полярные сияния, видимые даже на низких широтах. Подобные явления уже наблюдались в августе этого года.

Эта солнечная вспышка является еще одним подтверждением того, что Солнце достигло пика своей активности в текущем 11-летнем цикле. Ученые отмечают, что этот цикл оказался более активным, чем ожидалось.

Чем опасны солнечные вспышки?

Мощные солнечные вспышки могут иметь серьезные последствия для Земли:

Отключение радиосвязи

Геомагнитные бури

Полярные сияния.

Ученые ожидают, что в течение нескольких месяцев солнечная активность останется высокой. Есть вероятность возникновения еще более мощных вспышек, которые могут иметь более серьезные последствия для Земли.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, как масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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