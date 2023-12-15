На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании: пострадали 26 человек (фото и видео)

Трагическое событие произошло в Керецковском сельском совете. Местный депутат в помещении взорвал гранаты во время сессии.

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Как сообщила полиция Закарпатской области, в 11:37 в полицию поступило сообщение о трагическом событии, которое произошло в здании Керецковского сельского совета во время заседания сессии. По предварительной информации, один из депутатов взорвал гранаты.

МВД Украины сообщает, что в результате взрыва пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии.

"Медики проводят реанимационные мероприятия по отношению к мужчине, который взорвал гранаты", – говорится в сообщении.

Тем временем в сети появилось видео, как депутат бросил две гранаты, которые достал из кармана и бросил под ноги участников заседания.

На месте происшествия работают все профильные службы, в том числе следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

Журналист Виталий Глагола пишет, что подрывником был 54-летний депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга Народа", проживающей в селе Кушница.

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