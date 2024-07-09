На затонувшем корабле римской эпохи нашли аналоговый компьютер (фото)

Исследование затонувшего римского корабля, датируемого 1 веком до нашей эры, привело к открытию, пролившему свет на конструкцию корабля и раскрывшему новые детали об этой многовековой тайне.

Остатки корабля были случайно обнаружены в 1900 году у побережья Антикиферы, греческого острова в Эгейском море. Наиболее известной находкой на корабле стало загадочное бронзовое устройство, известное как антикитерский механизм, который считается старейшим аналоговым компьютером в мире, пишет Newsweek.

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Несмотря на значимость артефактов, место крушения оставалось в основном неисследованным до последнего времени. В этом году экспедиция, проведённая с мая по июнь, дала новые находки.

Антикитерский механизм. Источник: ISTOCK/GETTY/UNIVERSITY OF GLASGOW

Исследователи идентифицировали значительную часть корпуса корабля, сохранившего свои оригинальные крепления и защитное покрытие. Эта находка проливает свет на метод "сначала оболочка", который использовался при его строительстве. Экспедиция также подтвердила наличие второго деревянного судна в районе крушения, что свидетельствует, что в трагедии могли быть привлечены несколько кораблей.

Что касается найденного "компьютера", его механизм все еще изучается. Считается, что древнегреческое устройство с ручным приводом использовалось для предсказания затемнений и других астрономических событий. Поскольку уцелела только треть устройства, исследователи разбираются, как он работал и как выглядел.

Предварительно установлено, что механизм имел сложную систему бронзовых шестерен и циферблатов, размещённых в деревянном корпусе.

"Его сложность свидетельствует, что древние греки развили передовые знания о технологиях, основанных на механизмах, гораздо более совершенные, чем считалось ранее для той эпохи", – пишет издание.

Кто и когда создал первый компьютер

Первый электронный компьютер создал в 1940-х годах коллектив инженеров под руководством Джона Уильяма Маучли и Джона Пресспера Экерта в Соединенных Штатах Америки. Этот компьютер получил название ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer).

Напомним, ранее мы рассказывали, что "особенно важный" христианский артефакт в возрасте 1500 лет был найден в Австрии.

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