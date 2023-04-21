Накличете беду: почему ничего нельзя забирать с кладбища на Проводы

Считается, что приходя к умершему на Проводы ничего нельзя забирать с собой с кладбища. Вещь, которая долго пробыла на могиле, наполняется негативной энергетикой и может принести беду и несчастье не только вам, но и вашей семье.

Еще наши предки верили, что кладбище - это место скопления негативной "смертельной" энергетики, поэтому забирать оттуда что-либо домой запрещено.– это приведет к беде и даже может разозлить покойного, который потребует вернуть вещь и будет мучить кошмарами.

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Кроме этого, считается, что люди, которые занимаются колдовством и черной магией могут умышленно оставлять заговоренные вещи на кладбище и забрав такую вещь, вы заберете на себя чьи-то беды и болезни.

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После посещения кладбища нужно хорошо вымыть руки, а еще лучше – постирать одежду и помыться. Если у вас что-то выпало на кладбище и коснулось земли – лучше оставить это на кладбище или дать откуп – вместо вещи, которая выпала оставить другую.

С кладбища категорически нельзя забирать:

– Растения – кустарники, травы, плоды, цветы. Они впитывают плохую энергетику и легко ее отдают.

– Строительные материалы – могильные плиты, щебень, песок и т.д.

– Металлолом – части ограды, прутья, лавки, столы.

– Украшения, подарки, конфеты.

Церковь по этому поводу неоднозначна: большинство священников не согласны с поверьями в отношении кладбища, ведь церковь отрицает наличие духов и потусторонних сил.

Напомним, мы уже писали, что можно нести в поминальные дни на кладбище, а что – нет.

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