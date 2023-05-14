Наполеон без выпечки: быстрый рецепт известного десерта

Большинство хозяек отказывается от приготовления Наполеона из-за необходимости делать для него много слоеных коржей, занимающих много времени и сил. Но есть вариант приготовления Наполеона без этого: коржи заменит слоеное печенье. Получится не менее вкусно, но гораздо проще.

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Ингредиенты:

– печенье слоеное – 380-400 г;

– яйца – 2 шт.;

– молоко – 600 мл;

– масло сливочное – 100 г;

– сахар – 3 ст. ложки;

– мука – 3 ст. ложки;

– сахар ванильный – 10 г.

Способ приготовления:

1. Заварной крем: Смешайте два яйца с сахаром и мукой.

2. Молоко подогрейте, но не доводите до кипения. Снимите с огня

3. Частями добавьте горячее молоко в яичную смесь, постоянно перемешивая.

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4. Вылейте яично-молочную смесь в оставшееся молоко. Перемешайте.

5. Поставьте крем на огонь и варите до загустения, постоянно помешивая, но не доводя до кипения.

6. Снимите крем с огня. Добавить ванилин и масло, перемешайте.

7. Выстелите форму пищевой пленкой. Выложите слой печенья, намажьте кремом, снова выложите слой печенья. Продолжайте до окончания крема. Немного печенья поломайте и присыпьте торт сверху.

8. Оставьте торт пропитываться при комнатной температуре на час, а затем отправьте в холодильник минимум на 2 часа.

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