Нардеп от партии 'Голос' Ярослав Рущишин погиб в ДТП: подробности

Народный депутат Ярослав Рущишин, представитель партии "Голос", погиб в результате аварии. По предварительным данным, трагедия произошла в четверг, 24 июля, около 21:45 на дороге неподалеку от села Бабухов Ивано-Франковской области.

Рущишин находился за рулем мотоцикла, но не справился с управлением и столкнулся с препятствием. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью – он скончался во время госпитализации. Об этом сообщают " Твой город " со ссылкой на близких нардепа, " Гал-инфо ", Украинский католический университет UCuniversity.

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Ярослава Рущишина избрали в Верховную Раду летом 2019 года в качестве мажоритарного кандидата от Львова. В первые годы после выборов он возглавлял Львовскую областную организацию партии "Голос".

Помимо политической деятельности, Рущишин активно занимался развитием культуры и образования. Он был почётным сенатором Украинского католического университета и одним из основателей Львовской бизнес-школы LvBS.

Его имя также тесно связано с украинской художественной средой: он был соучредителем художественного объединения "Дзига" и продюсировал многочисленные музыкальные коллективы, в частности "Мертвый петух", "Клуб поклонников чая", "Дзига джаз квартет", а также присоединялся.

Напомним, СБУ провела массовые обыски в НАБУ по всей Украине.

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