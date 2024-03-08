Нардеп рассказал, какие ограничения исключили из нового законопроекта о мобилизации

В Верховной Раде идет подготовка правительственного законопроекта о мобилизации ко второму чтению. В частности, из обновленного документа исключили ограничения по пользованию автотранспортом и блокированию счетов уклоняющихся от призыва лиц.

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Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко. По его словам, блокировку счетов решили исключить, потому что "власть может, в принципе, делать это нормативно-правовыми актами Национального банка".

"Все другие ограничения, насколько я помню, они поддержаны рабочей группой и сейчас будут рассматриваться на комитете", – отметил он.

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Ивченко добавил, что главные нормы, сейчас обсуждаемые в Раде, не касаются ограничений. В частности, это – демобилизация, вопросы по присматривающими за людьми с инвалидностью и электронный кабинет и повестка по электронной почте через электронный кабинет.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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