'Наши садоводы тщательно выпалывают 'сорняки': бойцы 45 ОАБр показали видео уничтожение российских 'Гвоздик'

Украинские защитники ликвидировали две вражеские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика". Это произошло на восточном направлении фронта.

Удачными попаданиями по российской военной технике отличились бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Видео своей работы они опубликовали в соцсетях.

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Так, судя по кадрам, российские САУ оккупанты скрыли в посадке деревьев между полями. Однако от аэроразведчиков этого скрыть было невозможно. Они передали координаты артиллеристам, которые "выкосили" российские "Гвоздики".

Видео дня

"Уничтожение двух "Гвоздик" на восточном направлении под волшебные звуки арфы. Ходить в чужой сад с букетом из двух гвоздик плохая примета. Хотя бы потому, что получится очень красивое видео, которое хочется просматривать снова и снова. Наши садоводы тщательно выпалывают заблудившийся бурьян они и другие вредные растения", – прокомментировали эти кадры бойцы 45 ОАБр.

Справка: САУ "Гвоздика" - советская 122-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси МТ-ЛБ, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Корпус САУ изготовлен из стальных листов. Противопулевное бронирование "Гвоздики" может выдержать 7,62-мм винтовой шар Б-32 с расстояния 300 м.

Дальность стрельбы варьируется от 4070 м до 15200м.

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