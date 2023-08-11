Настоящий Уроборос: В сети показали видео, на которых змеи действительно едят собственные хвосты

Змея, объедающая собственный хвост, уже с давних времен является символом бесконечности. Однако наблюдать этот образ ужасной реальности может вызвать удивление и страх. Небольшое количество случаев, преимущественно в условиях неволи, подтверждают возможность того, что змея действительно может поглотить свой хвост.

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Когда рептилия начинает употреблять все большую часть тела, символ бесконечности превращается в жуткий образ смертельной спирали. Если владелец змеи не вмешивается, пищеварительные жидкости могут нанести вред ее организму, пишет Science Alert.

У некоторых змей, находящихся в неволе и имеющих тенденцию есть самих себя, заметно повреждена чешую из-за воздействия кислых желудочных жидкостей.

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Хотя герпетологи и не могут точно объяснить причины этого поведения, они подозревают, что самопоедание может возникнуть из-за стресса, путаницы, болезни или даже голода. Например, если змея находится в жарких условиях и не может уйти от солнца, она может спутать свой хвост с возможной добычей. Перегрев может подтолкнуть змею к такому поведению.

Даже если змея поймет, что ему удалось, уже один укус может привести к проблемам. Хотя змеи обычно могут нейтрализовать свой яд, их зубы могут оставить серьезные ранения, которые могут привести к инфекции.

Поскольку некоторые виды змей, например королевские змеи, едят других змей, они проявляют особую уязвимость к каннибализму.

Ранее, в штате Техас (США) на женщину с неба упала змея, а затем ее атаковал ястреб.

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