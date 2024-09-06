Научный прорыв: живая мышь стала прозрачной (видео)

Команда исследователей совершила неожиданный прорыв, сделав живую мышь временно прозрачной с помощью обыкновенного желтого пищевого красителя. Этот научный эксперимент открывает новые горизонты медицинской диагностики и исследований.

Исследование опубликовано в журнале Science. Секрет этой технологии заключается в особенностях взаимодействия света с разными материалами.

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Прозрачная кожа мыши. Источник: Gail Rupert / Stanford University / NSF

Ученые выяснили, что добавление желтого пищевого красителя к коже изменяет ее оптические свойства, делая ее прозрачной для видимого света. Это позволяет непосредственно наблюдать внутренние органы и процессы в организме.

Этот метод имеет огромный потенциал для применения в медицине. Благодаря прозрачности кожи упростится диагностика заболеваний, в частности врачи смогут выявлять раковые опухоли и другие патологии на ранних стадиях. Хирурги смогут более точно проводить операции, минимизируя повреждение здоровых тканей. Ученые смогут подробно изучать функционирование живых организмов на клеточном уровне.

Достижение оптической прозрачности у живых мышей с помощью поглощающих молекул красителя. Источник: Guosong Hong/Stanford University

Исследователи подчеркивают, что используемый пищевой краситель абсолютно безопасен для организма. Он легко выводится из организма естественным путём.

Этот прорыв открывает новые перспективы развития медицины. Ученые уже работают над усовершенствованием этой технологии, чтобы сделать ее более эффективной и безопасной для применения на людях. Возможно, в обозримом будущем прозрачность кожи станет рутинной процедурой в больницах, помогая спасать жизнь миллионов людей.

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