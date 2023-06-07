Названы 3 эффективных метода борьбы с сорняками на огороде

Частые дожди способствуют увеличению количества сорных растений на огородах, поэтому мы подготовили несколько полезных советов, которые помогут вам с ними справиться. Хотя на первый взгляд сорняк может казаться незначительным, следует отметить, что его нужно вовремя удалять, чтобы не наносить вред развитию культурных растений.

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Сорняки представляют угрозу, поскольку конкурируют с растениями за влагу, питательные вещества и, при равных размерах с культурными растениями, даже за свет.

Основные способы борьбы с сорняками:

Химический метод: использование химических веществ, таких как гербициды для эффективного уничтожения сорняка. Однако следует помнить, что гербициды являются одними из токсичных пестицидов, поэтому они лучше применяются на расстоянии более 20 метров от дома; Механический метод: использование тяпки, удаление сорняка путем разрыхления почвы или регулярного кошения. Последний метод не уничтожает сорняк, но удручает его рост и развитие;

С экологической точки зрения можно использовать мульчирование – покрытие почвы разными материалами, такими как опилки, скошенная трава, солома, перегной, торф, пленка или агроткань.

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Мульчирование помогает бороться с сорняком и сохранять влагу в почве. Если ваши растения молоды, они нуждаются в поливе. В случае со взрослыми плодовыми деревьями, если вы разбрасываете скошенную траву под их стволы, полив можно ограничить или производить только в критические периоды длительной засухи.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко вывести сорняки из швов тротуарной плитки.

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