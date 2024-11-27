Названы самые легендарные сейвы в истории футбола.

На протяжении истории футбола вратари совершали выдающиеся сейвы, которые становились не просто яркими эпизодами, но и поворотными моментами матчей и турниров. Эти впечатляющие реакции и мастерство определяли исходы самых напряжённых игр.

Гордон Бэнкс против Пеле (Чемпионат мира 1970 года)

На чемпионате мира 1970 года англичанин Гордон Бэнкс совершил невероятный сейв в игре против сборной Бразилии. Удар головой Пеле казался безупречным, но Бэнкс в последнюю секунду перевёл мяч через перекладину. Этот момент считается одним из лучших сейвов в истории футбола.

Рекордное выступление Тима Ховарда (Чемпионат мира 2014 года)

На чемпионате мира 2014 года вратарь сборной США Тим Ховард сделал 16 сейвов в матче против Бельгии, что стало рекордом. Хотя команда проиграла, его игра стала ярким примером того, насколько важна роль вратаря в сложных матчах.

Эмилиано Мартинес в финале Чемпионата мира 2022 года

В финале чемпионата мира 2022 года аргентинец Эмилиано Мартинес совершил решающий сейв, отразив удар Рандаля Коло Муани в последние минуты дополнительного времени. Этот сейв сохранил ничейный счёт и позволил Аргентине выиграть в серии пенальти. Этот момент вошёл в историю как один из самых важных сейвов чемпионатов мира.

Джанлуиджи Буффон в финале Чемпионата мира 2006 года

Итальянец Джанлуиджи Буффон показал невероятную реакцию в финале чемпионата мира 2006 года, отразив мощный удар Зинедина Зидана головой. Этот сейв помог Италии удержать ничью и выиграть в серии пенальти, став чемпионом мира.

Подвиги Петера Шмейхеля (Евро-1992)

На чемпионате Европы 1992 года датчанин Петер Шмейхель сыграл ключевую роль в неожиданной победе своей сборной. Его важные сейвы, особенно в финале против Германии, помогли Дании стать чемпионом.

Эти выдающиеся моменты напоминают, насколько важны действия вратарей, способных перевернуть ход игры и оставить свой след в истории футбола.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!