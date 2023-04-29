Названы три самых мстительных знака зодиака: они не прощают обид

Желание мести порой толкает людей на подлые поступки, о которых они впоследствии будут жалеть. По словам астрологов, болезненнее всего на обиды реагируют три уроженца зодиакального круга, которые не забывают ничего и в порыве гнева могут наделать беды.

Так, Скорпионы, Водолеи и Тельцы считаются самыми мстительными. Они держат негатив в себе и выжидают момента, чтобы ударить по обидчику как можно больнее.

Скорпион

Уроженцы этого знака считаются одними из самых ревнивых и мстительных. Скорпионы обычно подозревают, что все вокруг хотят их обмануть, и сами накручивают себя без любого на это повода. Они враждебно настроены к миру, чем притягивают в свою жизнь негатив. Уроженцы знака могут "нападать первыми", чтобы не пострадать от действий того, кого считают врагом. Они мстят тем, кого считают лучше себя.

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Водолей

Водолеи – это люди, которые обычно не показывают своих чувств. Многим кажется, что уроженцев знака не сильно беспокоят ошибки, которые они совершают, и мнение других. Однако Водолеи точно понимают, что говорят у них за спиной, и знают всех врагов в лицо. Свои эмоции они скрывают за маской хладнокровия, однако не упустят удачного момента, чтобы отомстить обидчику.

Телец

Тельцы очень хорошо планируют свою месть, они могут придумывать сложные "схемы", чтобы их не заподозрили в подлостях. Уроженцы знака не торопятся мстить обидчику сразу, они готовы подождать, лишь бы быть уверенными в результате. При этом Тельцы могут мстить с одинаковой злостью как конкурентам на работе, так и ближайшим родственникам. О своих плохих поступках не будут жалеть.

Как сообщал UAportal, есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.