Не ешьте по истечении этого периода: как долго можно хранить сваренные макароны в холодильнике

Большинство людей макароны, особенно со сливками, томатным соусом, тертым сыром или мясом. Быстрые и простые в приготовлении спагетти вкусные и сытные.

Каждый имеет свои привычки и ест макароны по своему вкусу. Некоторые даже говорят, что вареные макароны гораздо лучше на следующий день. Однако важно знать, сколько времени можно хранить уже сваренный продукт в холодильнике. Об этом пишет Sante Plus.

Через сколько дней макароны портятся в холодильнике

Очень часто дома готовятся макароны, потому что это быстро и вкусно. Однако часто мы варим больше, чем можем съесть. Нельзя выбрасывать остатки пасты, поэтому просто оберните тарелку алюминиевой фольгой или уложите остатки в герметичный контейнер и храните спагетти в холодильнике.

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На следующий день, если вы не успеете приготовить в обед, вы с удовольствием достанете их из холодильника и быстро разогреете в микроволновке.

Однако не забывайте, что макароны могут испортиться даже в холодильнике. Но срок хранения во многом зависит от способа варки.

Свежие домашние макароны хранятся 4-5 дней.

Заказанные из ресторана не следует хранить более 2-3 дней.

Лазанью можно хранить в холодильнике 5 дней.

Макароны без глютена или спагетти на основе чечевицы можно хранить в холодильнике 4 дня.

Охлажденные макароны могут оставаться в холодильнике несколько дней и не испортиться, но не больше недели.

Как узнать, можно ли есть макароны

Есть простой способ проверить, ваша паста уже непригодна для употребления. Вы должны внимательно посмотреть на не и понюхать: если вы заметили, что ваши спагетти имеют достаточно подозрительный темный цвет и довольно отталкивающий резкий запах, пора их выбросить. Так же, если паста становится липкой на ощупь, это явный признак того, что она больше не съедобна.

Справочно. Возбудитель "Bacillus Cereus" (сокращенно B.cereus) – самая распространенная бактерия, которая может появиться на поверхности просроченных макарон. Ее также можно найти в вареном рисе через несколько дней.

Эта бактерия может вызывать разные заболевания: боли в желудке, рвоту, диарею. Чтобы избежать такого отравления, будьте очень бдительны и не оставляйте макароны надолго в холодильнике.

Напомним, что бананы являются одними из самых популярных и полезных фруктов. Они быстро чернеют, когда их приносишь домой из магазинов. Поэтому важно правильно их хранить.

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