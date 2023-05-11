Не кричите и не унижайте: 10 фраз, травмирующих психику ребенка
Родители являются самыми близкими людьми в жизни ребенка. Поэтому критика или крик с их стороны очень ранит малыша. Педиатр Юлия Себран в своем Instagram рассказала, каких фраз следует избегать, чтобы не навредить ребенку.
У меня нет на это денег
Вызывает много негативных эмоций у ребенка и утрату надежды на желаемую покупку.
Веди себя вежливо!
Вместо крика, спокойно объясните ребенку, почему ему не стоит так себя вести.
Не надо! Я сделаю все сама
Такими словами вы снижаете самооценку малыша и умаляете его достижения.
Я же тебе говорил, будь осторожен!
Не стоит ругать ребенка, если неприятность уже произошла. Ребенок отлично сам учится на своих ошибках.
Прекрати кричать
Ребёнок лучше реагирует на спокойный тон, чем на крик.
Я тебя уже трижды просил, сделай немедленно!
Не давите на ребенка. Говорите ласково и спросите, когда ребенок будет готов что-то сделать.
Читайте также: Как правильно выбрать детскую обувь
Как тебе не стыдно?
Не вызывайте у ребенка чувство вины, ведь все совершают плохие поступки. Научите его различать плохое и хорошее.
Прекрати! Я сказал, что нельзя!
Попросите ребенка, относитесь к нему с уважением, так он послушается вас побыстрее.
Немедленно иди домой!
Не общайтесь с детьми повелительным тоном. Они на него не реагируют. Лучше спокойно попросите.
Ну-ка быстрее двигайся!
Не кричите и не унижайте ребенка, лучше спокойно попросите.
Напомним, мы уже писали, как рассказать ребенку о смерти домашнего любимца.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !