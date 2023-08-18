Не обрезайте полностью: садоводы объяснили, что делать, если гортензия стала коричневой

Гортензии являются одними из красивейших растений, которые можно выращивать в садах в конце лета. Впрочем, иногда растения плохо цветут или становятся очень сухими.

Этому может быть простая причина, которую можно решить без обрезки. Об этом рассказал блоггер под ником myformalgarden в TikTok.

Садовник объяснил, что ветровые ожоги могут повредить гортензиям, поскольку быстрое движение воздуха может убрать всю влагу из цветка. Если ветрено, убедитесь, что вы поливали гортензию.

Читайте также: Садовники назвали цветы, которые запрещено обрезать в августе: испортите растения

Видео дня

Чтобы убрать коричневые и бурые цветы, не нужно обрезать гортензию или срезать весь цветок. Достаточно подправить темно-коричневую часть ножницами.

"Не нужно снимать всю цветочную головку. Тогда вы сможете наслаждаться тем, что гортензия снова выглядит красивой", – отметил блоггер.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !