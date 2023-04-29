Не требует выпечки: рецепт яблочно-лимонного пирога

Этот пирог подают холодным. Его цитрусовая свежесть в сочетании с яблочной кислинкой и нежным кремом сводят с ума.

Ингредиенты:

Печенье – 800 г

Масло сливочное –180 г

Шоколад –100 г

Изюм –150 г

Для начинки:

Сыр кисломолочный – 200 г

Лимон –2 шт.

Яблоки – 3 шт.

Орехи – 200 г

Сахар –200 г

Сахар ванильный – 10 г

Масло сливочное – 40 г

1. Измельчите печенье в блендере. К растопленному сливочному маслу добавьте кусочки шоколада и перемешайте до однородности. Изюм промойте и обсушите.

2. Крошку из печенья, изюм и масло с шоколадом вымешайте в миске. Возьмите форму и распределите по ее дну и стенкам шоколадную массу. Отправьте в холодильник на 30 минут.

Видео дня

Читайте также: Рецепт шоколадного кекса без выпечки.

3. Помойте лимоны и яблоки. Лимоны нарежьте кусками и пропустите через мясорубку. Поставьте вариться, добавив 100 г сахара. Варить 5 минут. Охладите.

4. Очистите яблоки. Нарежьте кубиками и обжарьте на масле 7 минут. Охладите. Измельчите орехи.

5. Разотрите творог из 100 г сахара и ванилином. Распределите творожную массу по основанию из печенья. Поставьте в холодильник на 20 мин.

6. Выложите лимонную массу, охладите. В последнюю очередь выложите яблочную массу и посыпьте орешками.

Рекомендуем обратить внимание на рецепт нежного суфле из ряженки

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !