Не все украинцы получат пенсию в 65 лет: кому государство будет выплачивать альтернативную помощь

Граждане, которым исполнилось 65 лет, могут получить государственную помощь, даже если не накопили достаточно страхового стажа для назначения пенсии. Сумма такой поддержки может достигать 2 300 гривен и зависит от размера прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

Об этом сообщают в Министерстве юстиции. Там отметили, что социальная помощь предоставляется в соответствии с условиями, предусмотренными Постановлением Кабинета Министров Украины № 261 от 2 апреля 2005 года. В частности, необходимо, чтобы лица отвечали следующим требованиям:

имели полные 65 лет, но не имеют права на пенсию;

имели установленную инвалидность;

не пользовались никакими пенсионными или социальными выплатами;

принадлежали к малообеспеченным слоям населения

Следует подчеркнуть, что такая помощь предусмотрена только для граждан Украины, постоянно проживающих на ее территории. Кроме того, на получение помощи вправе подать заявление также:

иностранцы и лица без гражданства, переехавшие для постоянного проживания;

беженцы и лица, нуждающиеся в дополнительной защите;

граждане Польши, находящиеся на территории Украины.

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Гражданам, достигшим 65-летнего возраста, такая помощь назначается на постоянной основе, а людям с инвалидностью – на срок, в течение которого установлена инвалидность. Сумма выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет:

100% - 2361 грн (для людей с инвалидностью I группы);

(для людей с инвалидностью I группы); 80% - 1888 грн (для людей с инвалидностью II группы);

(для людей с инвалидностью II группы); 60% - 1416 грн (для людей с инвалидностью III группы);

(для людей с инвалидностью III группы); 50% – 1180 грн (для священнослужителей);

(для священнослужителей); 30% - 708 грн (для тех, кому исполнилось 65 лет).

Лица, которые могут претендовать на эту помощь, должны обратиться в орган социальной защиты населения. Для подачи заявки необходимо подготовить соответствующий пакет документов:

заявление;

паспорт;

трудовая книжка;

карточка налогоплательщика;

право на доходы и имущественное положение с указанием информации о составе семьи.

Что касается сроков выплат, то гражданам, достигшим 65 лет, помощь назначается пожизненно. Для людей с инвалидностью финансовая помощь выплачивается на весь период действия установленной инвалидности.

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

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