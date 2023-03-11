Не выбрасывайте, а используйте в обиходе: 5 способов применения пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки – это распространенный предмет в нашем обиходе, который может использоваться не только для хранения напитков, но и для решения разнообразных задач в быту. В этой статье мы рассмотрим несколько интересных способов использования пластиковых бутылок.

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Пластиковые бутылки можно превратить в практичные контейнеры для хранения различных вещей, таких как гайки, винты, кнопки, монеты и т.д. Для этого нужно отрезать верхнюю часть бутылки, чтобы создать откидную крышечку, а затем промыть и сухим образом хранить вещи; Если вы любите садоводство, то пластиковые бутылки могут стать отличным материалом для изготовления мини-теплиц для выращивания рассады. Просто отрежьте верхнюю часть бутылки, заполните ее грунтом, высадите рассаду и закройте крышкой. Это поможет создать идеальные условия для роста растений; Из пластиковых бутылок можно создать игрушки для детей. К примеру, для изготовления мяча нужно согнуть бутылку пополам и слепить вместе две половинки, а для изготовления куклы – срежьте форму тела и добавьте детали из старых тканей; Пластиковые бутылки можно использовать для хранения и транспортировки различных жидкостей, таких как масло, бензин, мойку окон и т.д. К примеру, если вам нужно залить бензин в генератор, используйте пластиковую бутылку со специально отличенной откручиваемой крышкой; Из пластиковых бутылок можно производить разнообразные держатели, подставки, декоративные элементы интерьера и т.д. Найдите вещь, которая вам понравится и сделайте себе такую собственноручно.

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