Неизвестный объект был замечен в небе над Украиной: летал над зоной боевых действий (фото и видео)

Дискообразный летающий объект зафиксировали украинские военные в небе над зоной боевых действий. "Абсолютно бесшумное НЛО" попало на камеру украинских военных.

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Как сообщает DailyMail.com, НЛО заметили бойцы 406 батальона. Очевидно, издание предполагает 406 отдельную артиллерийскую бригаду имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

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На видео, снятом военными, можно услышать, как один из них говорит, что объект не двигается. "Что это чертовски? Почему он не двигается?", — говорит военнослужащий.

Издание выяснило, что объект был снят с помощью одного из беспилотных квадрокоптеров "теплового видения".

Один из солдат сказал: "Ничего не видно на тепловые камеры?", предполагая, что дополнительная инфракрасная технология — за пределами дрона, видимо находящегося в режиме инфракрасного созерцания НЛО, не смогла подтвердить наблюдение.

"Исходя из диапазона температур тепловизионного дрона, НЛО было теплее, чем его окружение ("черное накал"), хотя красное "сообщение об ошибке" на интерфейсе управления дроном оставляет ключевые детали нерешенными", — сообщили эксперты DailyMail.com.

Таинственный объект в воздухе, хотя до сих пор не идентифицирован, имеет поразительное сходство с "Багдадским фантомом" — тонким цилиндрическим объектом, замеченным над Ираком в мае 2022 года с помощью инфракрасной "тепловой" камеры беспилотника ВВС США Reaper.

Представитель производителя Mavic DJI сказал DailyMail.com, что хотя это не может помочь объяснить, что присутствует на кадрах НЛО, ошибка оборудования могла сыграть свою роль.

Скептики относительно НЛО выразили собственное мнение по этому видео, некоторые предположили, что изображение является случаем феномена миража, известного как "Fata Morgana".

Мираж, названный в честь волшебницы из легенды о короле Артуре, возникает, когда слой теплого воздуха на большей высоте и нижний слой холодного воздуха создают "атмосферную трубу", которая преломляет или искривляет свет, создавая отражение в воздухе.

Представитель производителя Mavic DJI сказал DailyMail.com, что хотя это не может помочь объяснить, что присутствует на кадрах НЛО, ошибка оборудования могла сыграть свою роль.

"Мы заметили, что на кадрах, которыми вы поделились, есть сообщения об ошибке. Это красная полоса в верхнем левом углу", — написал представитель компании.

Ранее Пентагон показал видео с неопознанными летающими объектами, которое фиксировали пилоты.

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