Некоторые продукты значительно упадут в цене: эксперт дал обнадеживающий прогноз

В Украине в конце января – начале февраля 2025 года ожидается стабилизация цен на продукты, а также снижение стоимости некоторых товаров. В частности, яйца могут подешеветь из-за стабилизации рынка после праздников.

Однако для долгосрочного снижения цен необходимо усовершенствование инфраструктуры для хранения овощей и сокращение количества посредников. Такие меры помогут снизить себестоимость продуктов и обеспечить стабильные цены для потребителей.

Эксперт, член Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Солончук в телеэфире поделился своим прогнозом на 2025 год. Он отметил, что основной причиной колебаний цен на продукты являются изменения валютного курса, влияющие на издержки производителей. В частности, подорожание энергоносителей, горючего и оборудования, импортируемых за доллары, существенно увеличивает себестоимость продукции.

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Еще одной важной причиной удорожания является повышенный спрос на продукты в канун праздников. Как всегда перед новогодними и рождественскими праздниками наблюдается резкое увеличение спроса, что также способствует временному росту цен. Это касается продуктов, которые используются для праздничных блюд, таких как мясо и молочные изделия.

Дмитрий Солончук обратил внимание на инфраструктурные проблемы, в частности, на отсутствие достаточного количества овощехранилищ в Украине. По его словам, страна нуждается не менее 130 овощехранилищ, а в настоящее время построено лишь около 20 объектов. Нехватка мест для хранения урожая заставляет фермеров продавать продукцию сразу после сбора, что приводит к значительному удорожанию на этапе продаж через посредников.

В результате конечная цена на продукцию может значительно отличаться от стоимости, которую получает производитель. К примеру, фермеры продают картофель за 8-10 грн за килограмм, а через посредников цена для потребителей растет до 30-35 грн за килограмм. Такой разрыв в ценах негативно влияет на прибыль производителей, а также повышает затраты для потребителей.

Чтобы решить эту проблему, Солончук предлагает принять новый закон о внутренней торговле, который сократит количество посредников. Это позволит аграриям напрямую поставлять продукцию в супермаркеты, обеспечивая более справедливые цены для всех участников рынка. Этот законопроект планируется к обсуждению уже в 2025 году.

Также эксперт отметил важность создания овощехранилищ в каждой области. В каждом регионе должно быть не менее 5-6 таких объектов, что позволит хранить продукцию круглогодично и избежать сезонных колебаний цен. Это в свою очередь снизит риск спекуляций на рынке и поможет обеспечить доступность продуктов для украинцев на протяжении всего года.

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