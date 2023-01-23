Необычное явление в Турции: в небе появилось облако, похожее на женский половой орган (видео)

В небе над Турцией в городе Бурсы на днях заметили странное облако, напоминавшее то ли изображение розы, то ли НЛО. Некоторые пользователи соцсетей заметили, что она похожа на женский половой орган.

Это линзообразное облако имело розовый оттенок, а внутри имело изображение, похоже ни дыру. Она появилась в небе на восходе Солнца над аэрокосмическим учебным центром Гокмена.

Обычно такие облака образуются преимущественно в тропосфере или возникают над горными вершинами, когда воздух переваливается через гору и в высокогорье достигает точки насыщения водяного пара. Благодаря солнечной подсветке и преломлению светлое облако приобрело эффектную окраску.

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Линзообразные облака обычно смотрятся как блюдца или линзы, отсюда и название, и их часто ошибочно принимают за НЛО.

Напомним, в прошлом году в Китае сняли облако Пилеус – редкое атмосферное явление, сопровождающееся радугой.

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