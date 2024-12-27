Необычный факт о моде средневековья: что скрывали остроносые туфли мужчин

Кожаные удлиненные туфли, известные как пулены, появились в Европе в конце Средневековья. По словам историки Эми Боингтон, эти туфли обычно изготавливали из кожи, а их длинные носки часто набивали шерстью, чтобы они сохраняли свою форму.

Такая обувь стала символом привилегированных слоев населения, а именно аристократии, и носить ее могли только представители высшего класса. Об этом эксперт рассказала в своем видео, опубликованном в Instagram.

В 1463 году король Англии Эдуард IV принял закон о роскоши, согласно которому ни один рыцарь, лорд, сквайр или джентльмен не мог носить обувь с длинными носками, превышающими два дюйма (около пяти сантиметров), после праздника Петра.

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Хотя эта обувь была унисекс, сначала ее считали мужской, и именно у мужчин носки были самыми длинными. Со временем пулены приобрели сексуализированное значение, и мужчины использовали их для подчеркивания своего "мужского достоинства".

Христианские критики считали эту обувь аморальной, утверждая, что носившие ее мужчины пытались привлечь внимание женщин через непристойные способы. Позже критики начали ассоциировать эти туфли с гомосексуализмом, женственностью и тщеславием.

Остроносые туфли несколько раз запрещали в Европе, но они постоянно возвращались в моду. В 1465 году в Англии их фактически запретили, однако к 1480-м годам пулены снова стали популярны.

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