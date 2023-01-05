Неожиданно приятные магнитные бури: ученые обновили прогноз на следующую неделю января

Январь встретил нас мощной магнитной бурей, с 1 числа солнечные вспышки не давали покоя метеозависимым людям. Однако уже с этих выходных и в течение следующей недели магнитные бури будут неожиданно приятными. Уровень их интенсивности настолько мал, что не повлияет на планету и живых организмов.

По данным центра исследования космической погоды Meteoagent, неделя с 9 по 15 января принесет нам спокойные колебания. Показатель будет держаться на уровне 2 баллов практически все дни. Только 14 января следует ожидать незначительный подъем интенсивности до 3 баллов. Однако даже такой показатель геомагнитной активности не отразится на магнитосфере Земли и людях.

Заметим, что данные космической погоды обновляются регулярно, ведь движения небесных тел постоянны, а каждое изменение влияет на показатели в исследованиях. Поэтому прогноз на длительный период не может быть полностью точным. К неожиданным солнечным всплескам следует готовиться раньше времени. Чтобы магнитная буря, вызванная действием этих всплесков, не обладала властью над вашим организмом, необходимо его готовить.

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Попытайтесь добавить в распорядок дня легкие правила здоровой жизни. Конечно, если кардинально менять свой график и повадки, то эти изменения надоедут и вы от них быстро откажетесь. Поэтому вводите новые обязательные занятия постепенно. Для начала, чаще дышите свежим воздухом. Это особенно актуально зимой, когда мы закрываем окна, а отапливаемое помещение сушит воздух. Вы можете прогуляться вокруг дома или даже просто регулярно проветривать дом или кабинет. Помните о водном балансе, его нужно регулярно пополнять. Чтобы облегчить задачу – ставьте всегда рядом с собой наполненную водой бутылку или термокружку, тогда ваша рука сама будет тянуться к жидкости при необходимости. Меньше нервничайте и больше отдыхайте. Почувствовали, что выходите из себя – сделайте паузу, подышите, полежите на диване. Чтобы восстановить силы организма, соблюдайте режим сна. Ложитесь и просыпайтесь всегда в одно время, желательно спать не менее 7 часов.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, в январе придут еще два мощных геомагнитных всплеска. Исследователи уже опубликовали прогноз опасных дат.

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