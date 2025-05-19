Неустойчивая и прохладная погода: прогноз на 20 мая

В Украине прогнозируется неустойчивая и прохладная погода. Основными факторами станут влияние циклона и приток холодного воздуха с северо-запада, что повлечет за собой значительное снижение температуры, частые дожди, а также грозы, град и порывистый ветер во многих регионах.

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Во вторник, 20 мая, осадки пройдут по всей стране, в центре и на юге местами интенсивные. Возможны грозы и град, а ветер в Крыму и на юге усилится до 20 м/с. Об этом сообщает Meteoprog.

Температурные показатели ночью составят от +2 до +13 °C, днем – в пределах +12…+18 °C. В Карпатах будет прохладнее – +7…+12 °C.

Раньше мы рассказывали, какой будет погода в Украине 17 мая.

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