Невероятный вкус украинской традиционной кухни: рецепт полтавских галушек с курицей и шампиньонами
Готовые клецки можно есть как самостоятельное блюдо, а также подавать к супу или борщу.
Ингредиенты:
Мука – 3,5 стакана
Шампиньоны резаные – 300 г
Куриная грудка – 400 г
Лук репчатый – 2 шт.
Кефир – 0,5 л
Яйца – 2 шт.
Сода – 1 ч. л.
Сметана – 180 г
Сливочное масло – 30 г
Соль, перец по вкусу
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Способ приготовления:
1. В миску вылейте кефир, добавьте соду, яйца и соль, перемешайте.
2. Небольшими порциями всыпьте просеянную муку.
3. Присыпьте стол мукой, выложите тесто и вымешайте.
4. Тесто положите в миску и накройте полотенцем.
5. Нарежьте кольцами лук и обжарьте. Мелко нарежьте грудку и добавьте к луку. Шампиньоны тоже нарежьте и выложите к курице и луку. Добавьте специи.
6. Из теста сделайте толстые колбаски, нарежьте порционными кусочками.
7. Отварите куски теста в подсоленной воде до поднятия. Извлеките.
8. Клецки положите в горшки и выложите грибы с мясом сверху. Добавьте сливочное масло, сметану и столовую ложку воды.
9. Отправьте клецки в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут.
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