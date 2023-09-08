Никаких 'жестов доброй воли не будет': в ВСУ назвали город, за который оккупанты будут сражаться до последнего

Российские военные до последнего сразятся за Токмак в Запорожской области. Ведь этот город является железнодорожным узлом, через который пролегает железная дорога в Мелитополь и дальше в Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью OBOZREVATEL. Он отметил, что главное – это сделать так, чтобы враг не мог вести боевые действия.

"Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Токмак – это железнодорожный узел, через который пролегает железная дорога в Мелитополь и дальше в Джанкой. Других железнодорожных путей в этом районе нет", – сказал он.

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По словам Гетьмана, когда ВСУ смогут перерезать эту артерию снабжения, то враг останется без железной дороги, по которой перевозит все необходимое, в частности до полуострова и Херсонщины. Кроме этого, ВС РФ предпочитают артиллерию, однако им нечем будет обороняться, когда они останутся без снарядов.

"Не надо цепляться за названия населенных пунктов, на войне это не главное. Главное – сделать так, чтобы враг не мог вести боевых действий. Внимательно посмотрите на линии обороны врага: они все построены вдоль железной дороги Волноваха – Токмак – Джанкой", – объяснил он. .

Также майор запаса ВСУ отметил, что ВС РФ понимают, что проиграют, если останутся без логистики и возможности снабжения. Поэтому они бросили все силы в защиту южного направления.

"Поэтому нет, никаких "жестов доброй воли" в Токмаке не будет. Они будут биться до последнего. Они перебросили туда десант из Луганского и Херсонского направлений", – добавил он.

Напомним, сейчас бои ведутся в районе села Работино Запорожской области. В Сухопутных войсках ВСУ показали, как украинские бойцы уничтожили российский танк.

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