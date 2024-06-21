Ночью более 100 БПЛА атаковали объекты в россии и Крыму (видео)

В ночь на 21 июня украинские защитники совершили массированную атаку на территорию врага с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Взрывы раздались в Краснодаре, Адыгее, Волгограде (здесь слышали более 40 взрывов, вероятно, есть попадание в Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО Лукойл-Волгограднефтепереработка) и ряде других районов Краснодарского края РФ, нанеся значительные повреждения некоторых объектов. Об этом свидетельствуют видео очевидцев, изложенные в российских пабликах.

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По сообщениям местных властей, атака привела к повреждению здания автовокзала "Южный" и котельной в Краснодаре. Очевидцы пишут, что поврежден Ильский НПЗ. Также были зафиксированы удары по Темрюкскому, Ейскому и Северскому районам, которые потерпели разрушения в результате действий БПЛА.

В частности, в Ейске предположительно атакован военный аэродром, что могло нанести значительный удар по военной инфраструктуре региона.

Украинские военные пока не предоставляют подробную информацию об операции.

В то же время Минобороны РФ заявляет о перехвате более 100 БПЛА.

Сообщение об атаке БПЛА. Источник: t.me/mod_russia

"Очередными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области. В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено Украины", – заявили в российском ведомстве.

Напомним, 8 июня в Крыму ночью раздавались взрывы. Морские дроны атаковали объекты россиян в Севастополе.

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