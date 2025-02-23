Новые правила аренды жилья в Польше с 2025 года: что стоит знать украинцам

В 2025 году в Польше вступят в силу новые правила аренды жилья, которые повлияют и на проживающих в этой стране украинцев.

Об изменениях и важных моментах, на которые следует обратить внимание, рассказывает InPoland. Больше всего это коснется таких городов, как Варшава, Краков, Вроцлав и Гданьск.

Причина этого – повышенный спрос на аренду жилья и общий экономический рост в стране, из-за чего найти доступное жилье становится все сложнее.

Программа поддержки для украинских беженцев

В Польше для поддержки украинских беженцев была создана программа "Шаг в Дом", которая помогает с поиском и арендой жилья. В рамках программы предоставляется финансовая поддержка, консультации со специалистами, а также возмещаются расходы на услуги риелтора, юриста и страхование.

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Участие в программе могут принять люди, отвечающие следующим требованиям:

Пересекли границу Польши после 24 февраля 2022 года.

Имеют доход на семью от 3 до 4,5 тысяч злотых (в зависимости от региона).

Готовы заключить договор аренды сроком не менее 12 месяцев.

Новые рекомендации Европы по краткосрочной аренде

Евросоюз ужесточает регулирование краткосрочной аренды жилья, и Польша должна адаптироваться к новым требованиям. Среди предлагаемых изменений – создание реестра для такого жилья, установление четких правил аренды и определение самого термина "краткосрочная аренда". Эти изменения могут повлиять на доступность жилья для арендующих его на длительный срок, в том числе и для украинцев.

Потому эксперты советуют следить за официальными объявлениями и учитывать новые правила на рынке недвижимости.

Ранее мы говорили, в каких городах украинцы тратят до 84% зарплаты на аренду жилья.

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