Нужно ли выключать ноутбук после пользования – советы экспертов

Выключать ноутбук после работы или оставлять его в спящем режиме? В этих вопросах разбирался UaPortal.

Обычно мы выключаем ноутбук всякий раз, как закончили работать. Но эксперты говорят, что ежедневное выключение техники не обязательно. В первую очередь необходимо учитывать характеристики именно вашего устройства: возраста компьютера, активности использования, заботы об износе, установленного антивирусного программного обеспечения и автоматизированных задач.

Преимущества и недостатки ежедневного отключения ноутбука

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Ежедневно выключать устройство необязательно, если это не касается старых ноутбуков, которым свойственно перегреваться. Но если ваше устройство новое – вы можете не выключать его каждый день, тем самым замедлив процесс старения техники. Чем меньше вы выключаете ноутбук – чем меньше вероятность его зависания.

Преимущества выключения ноутбука ежедневно

– Экономия электричества.

– Отсутствие посторонних шумов от работающей техники.

– Замедляется износ компонентов.

– Безопасность для конфиденциальных данных

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Преимущества постоянно включенного ноутбука

– Вы управляете веб-сервером.

– Вы хотите получить доступ к компьютеру удаленно.

– Вам нужно иметь доступ к ноутбуку удаленно.

– Вы запускаете фоновые обновления, сканирование вирусов, резервное копирование или другие действия, пока ноутбук не используется.

– Вы не хотите ждать загрузки ноутбука.

– Вы имеете подержанную технику и хотите продлить срок ее эксплуатации.

Оптимальным вариантом станет перевод техники в спящий режим, тогда внутренние компоненты ноутбука будут находиться в режиме низкой мощности.

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