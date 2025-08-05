Обвал цен на популярную ягоду в Украине: сколько сейчас стоит килограмм

Стоимость голубики на украинском рынке пока колеблется в пределах 100–180 гривен за килограмм, что примерно на треть ниже, чем было неделю назад. Однако из-за уменьшения общего урожая прогнозируется, что в целом за сезон цена ягоды будет выше на 20–30% по сравнению с прошлым годом.

Такие данные обнародовали аналитики EastFruit. По их словам, главной причиной удешевления является сезонный пик сбора голубики, который обычно приходится на конец июля.

В настоящее время украинские производители массово вывозят голубику на рынки, что приводит к перенасыщению предложения и соответствующему снижению стоимости. Ситуацию усугубляет еще один фактор – часть урожая имеет среднее или низкое качество. Из-за весенних заморозков, осадков и перепадов температур значительное количество ягод потеряло привлекательный вид, поэтому фермеры вынуждены как можно быстрее продавать такой товар, чтобы избежать убытков.

В результате цены продолжают стремительно снижаться, даже несмотря на меньший общий урожай по сравнению с прошлым годом. Чтобы не терять покупателей и обеспечить стабильные объемы реализации, производители вынуждены постепенно сбавлять отпускные цены. Сейчас стоимость голубики на украинском рынке составляет от 100 до 180 гривен за килограмм – в зависимости от качества и размера партии. Это примерно на 33% ниже недели назад.

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Несмотря на нынешнее удешевление, стоимость голубики остается выше, чем в прошлом году – в среднем примерно на 23%. Большинство фермеров уверены, что такая тенденция сохранится до завершения сезона. Основная причина – снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий, которые повлияли не только на количество, но и качество собранной ягоды.

Таким образом, рынок голубики находится в нестандартной ситуации: с одной стороны, большой объем предложения ягод среднего качества давит на цены, а с другой – сокращение общего урожая поддерживает рост среднегодовой стоимости. Спрос на ягоду остается стабильным, поэтому при уменьшении объемов поставки цены могут оперативно возрасти.

Стоимость голубики в сетях супермаркетов

Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, в крупных украинских торговых сетях голубику реализуют по цене от 199,90 до 225 грн за килограмм. В частности:

в магазинах Varus килограмм стоит 199,90 грн.;

в АТБ – 212,95 грн/кг;

в сети Сельпо цена достигает 224 грн/кг.

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