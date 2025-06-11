Обязательная поверка счетчика: чем грозит украинцам игнорирование процедуры

Игнорирование процедуры поверки водомера может обернуться существенными финансовыми потерями для потребителя. Когда именно нужно проводить эту проверку и к чему может привести ее игнорирование – узнавайте далее.

Так, в случае несвоевременной поверки счетчика, учет воды будет осуществляться по средним показателям потребления за предыдущий отопительный период. Такой подход часто приводит к излишним расходам, сообщает "24 Канал" со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".

Чтобы предотвратить возможные трудности, пользователи личных кабинетов на сайтах "Киевтеплоэнерго" и "Центра коммунального сервиса" получают автоматические напоминания о приближении срока поверки водомера.

Заметим, что дату последней проверки потребители могут выяснить самостоятельно – в техническом паспорте прибора или в соответствующем сертификате.

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Где можно провести поверку счетчика

Проведение поверки можно заказать в сертифицированных компаниях, перечень которых доступен на официальном сайте Министерства экономики Украины.

После завершения проверки потребитель получает соответствующее свидетельство, подтверждающее исправность и точность счетчика. Копию этого документа необходимо передать в Центр коммунального сервиса для обновления информации в базе.

Удобнее всего проводить поверку счетчика именно в межотопительный период, ведь согласно действующему законодательству такая проверка должна осуществляться ориентировочно раз в четыре года.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев придется выложить средства за поверку счетчика в 2025 году.

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