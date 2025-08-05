Обязательно проверьте свои деньги: названы гривны, которые могут не принять в магазинах и банках

В Украине юридические лица, в частности банки и магазины, не обязаны принимать отдельные виды гривневых банкнот. Речь идет о купюрах, которые получили серьезные повреждения: были обожжены, намокли, или контактировали с химическими веществами или другими жидкостями, которые изменили их внешний вид или структуру.

Эту информацию сообщили в НБУ. Там уточнили, что юридические лица не имеют права принимать банкноты, площадь которых во время приема и обработки становится меньше 55% от первоначального размера, например, когда с купюры оторвана большая часть.

В то же время отмечается, что если поврежденные банкноты сохранили целую часть, площадь которой составляет не менее 55% от первоначальной, кассиры банков должны принимать их без ограничений. Также можно принимать банкноты, разорванные или разрезанные на две части, при условии, что:

на них сохранились одинаковые серия и номера;

общая площадь этих частей не менее 55% от первоначальной площади купюры.

Также подчеркивается, что при наличии документа, подтверждающего проведение дезинфекции и/или дезактивации, выданного соответствующим уполномоченным лицом, территориальные подразделения Национального банка могут осуществить обмен поврежденных гривен, но только в случае, если они являются настоящими.

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"Физические и юридические лица обязаны для обмена таких банкнот обращаться непосредственно в соответствующие территориальные подразделения Национального банка Украины. Уполномоченные подразделения Национального банка принимают решение об обмене банкнот в присутствии предъявителя или должны принять их на исследование по его заявлению", – рассказали в НБУ.

В каких случаях стоит обратиться к правоохранителям

Специалисты организации "Защита прав потребителей" объяснили, что отказ кассиров в супермаркетах и магазинах принимать настоящие, неповрежденные банкноты и монеты определенного номинала является нарушением законодательства. Это касается даже тех случаев, когда кассиры оправдывают отказ невозможностью выдать сдачу.

Они подчеркнули, что такое поведение является незаконным и может быть основанием для обращения с жалобой к руководству магазина.

"Проблема отсутствия сдачи – не ваша ответственность, а кассира. Если кассир продолжает утверждать обратное, стоит обращаться к администрации магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя", – отметили эксперты.

Также подчеркивается, что требование предоставить определенную сумму или принуждение к обмену крупной банкноты в другом месте является неправомерным переложением обязанностей сотрудника магазина на покупателя. Аналогично следует трактовать и требование к конкретной сумме.

Напомним, ранее в НБУ рассказали о намерениях по монетам номиналом 1 и 2 грн.

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