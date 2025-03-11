Один из ведущих украинских банков изменил срок действия своих карт: что следует знать клиентам

"Ощадбанк" не будет блокировать карточки своих клиентов по истечении их срока действия. Они будут оставаться активными по меньшей мере до 30 июня 2025 года.

Об этом заявили в самом банке, пишет OBOZ.UA. Там объяснили, что:

такое решение принято в связи с военным положением, которое продолжается в Украине;

карточки, срок действия которых истек с февраля 2022 года, продлеваются автоматически.

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Следовательно, даже по истечении срока действия такие карты будут оставаться активными. Это позволит их владельцам беспрепятственно совершать все необходимые операции, в частности:

оплачивать покупки в торгово-сервисных заведениях;

снимать наличные в банкоматах и т.д.

"Срок действия карт Ощадбанка продлен до 30 июня 2025 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее "Ощадбанк" объявил о повышении сразу ряда тарифов.

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