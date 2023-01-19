Одна ошибка может испортить аккумулятор телефона: как ее избежать

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

Из-за частого использования телефона аккумулятор постепенно портится. Поэтому важно избежать некоторых "вбивающих" батарею вредных привычек. Об этом пишет Sante Plus.

Почему аккумулятор телефона быстро разряжается

Это может быть связано с неисправностью аккумулятора или износом его компонентов, но не только. Ошибка пользователя может привести к его ухудшению. Вот как этого избежать, чтобы продлить срок службы. В частности важно разумно заряжать смартфон.

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Главная ошибка – использование телефона во время зарядки. Поскольку этого категорически не рекомендуется делать.

Это действие, которое на первый взгляд кажется безвредным, может быть рискованно для батареи телефона. Когда вы держите телефон в руке во время зарядки, его батарея требует много заряда. Это может привести к перегреву устройства и привести к прогрессирующей деградации его компонентов.

Лучшее, что можно сделать, это дать телефону спокойно восстановить свою силу. За это время будьте заняты просмотром фильма, чтением книги или занятиями спортом.

Какие ошибки следует избегать при зарядке телефона

1. Ждать, пока аккумулятор разрядится, чтобы снова зарядить смартфон. Это распространенное заблуждение, которое может повредить аккумулятор телефона и значительно сократить срок службы.

2. Заряжать телефон до 100%. Оптимальная автономность смартфона составляет от 40% до 50%, лучше всего заряжать телефон до 80%.

3. Использование неподходящего зарядного устройства. Зарядное устройство должно соответствовать силе тока оригинального устройства.

4. Заряжайте телефон от ноутбука или ПК. Как правило, USB-порт поддерживает ток 0,5 А. Однако обычное зарядное устройство гарантирует 1 А при зарядке телефона. Поэтому лучше избегать этой практики.

Обратите внимание, что некоторые модели компьютеров имеют специальный порт USB со значком молнии. Последний обладает достаточной силой тока и подходит для телефона. Тогда его можно безопасно использовать.

Напомним, если батарея телефона начинает заряжаться очень медленно, это может быть по нескольким причинам. Кроме старения устройства, причиной этой неисправности могут быть некоторые важные факторы.

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