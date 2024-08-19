Огненный столб взмыл в небо: в Башкортостане произошел взрыв на нефтехимическом заводе (фото, видео)

В Стерлитамаке (республика Башкортостан, россия) произошел взрыв на нефтехимическом заводе СНХЗ. Взрыв раздался на продуктопроводе нефтехимического завода корпорации Росхим.

Как сообщили в администрации города, в районе Уфимского тракта, 4 в 11:26 (09:26 с Киевом) 19 августа произошел взрыв на продуктопроводе СНХЗ. Известно о трех пострадавших сотрудниках завода.

Стерлитамакский нефтехимический завод. Источник: neftegaz.ru

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Очевидцы сообщили в соцсетях, что после мощного взрыва в небе появились клубы дыма и пламени.

Официально власти города заявили, что взрыв произошел во время продувки трубопровода.

Взрыв на нефтехимическом заводе в Башкортостане. Источник: Скриншот с видео

Взрыв на нефтехимическом заводе в Башкортостане. Источник: Скриншот с видео

Взрыв на нефтехимическом заводе в Башкортостане. Источник: Скриншот с видео

Взрыв на нефтехимическом заводе в Башкортостане. Источник: Скриншот с видео

Взрыв на нефтехимическом заводе в Башкортостане. Источник: Скриншот с видео

СНГХ – Стерлитамакский нефтехимический завод, специализирующийся на выпуске продукции малотоннажной химии и входящий в группу компаний "Росхим".

Он выпускает бутадиен-стирольные каучуки под торговой маркой Агипол, фенольные антиоксиданты Агидол, высокооктановую добавку к топливу МТБЭ, авиационный бензин Avgas-100LL и Б-91/115.

Также на предприятии выпускают изопреновые каучуки, катализаторы, отвердители для эпоксидных смол и прочая нефтехимическая продукция.

Напомним, 13 августа после громкого взрыва в российском Екатеринбурге разгорелся мощный пожар.

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