Ограничения бронирования работников предприятий: нардеп рассказал о новых нормах
Правительство Украины работает над новыми нормами, регулирующими процесс отсрочки военной службы для некоторых категорий работников. Обновление имеет целью отражение актуальных потребностей страны и учет вопросов, вызывающих общественную обеспокоенность.
Об этом сообщил Федор Вениславский, член парламентского комитета по безопасности и обороне, в беседе с РБК-Украина.
Вениславский отметил недопустимость укрепления армии за счет уменьшения численности полиции и службы гражданской защиты, которые также играют ключевую роль. Он отметил, что около 90% работников этих служб будут защищены от мобилизации, но не все, поскольку не все должности жизненно важны.
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Он добавил: "Не только полицейские и спасатели важны для работы этих служб, но и другие сотрудники и поддерживающий персонал. Если их работа не критическая, то нет препятствий для их мобилизации".
Относительно частного сектора Вениславский заявил, что квоты на отсрочку будут определяться не по форме собственности, а по значению предприятия для экономики и общества.
"Это означает, что не только государственные, но и частные компании, работающие в сфере энергетики, могут получить право на полную отсрочку", - пояснил он.
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Вениславский также подчеркнул, что не следует защищать от мобилизации те должности, которые могут быть заняты другими, не вовлеченными в военную службу лицами.
Например, нельзя допускать, чтобы работники супермаркетов, такие как уборщики, были полностью отсрочены. Мы призвали правительство и Министерство экономики избегать таких ситуаций, которые могут вызвать негативную реакцию среди населения и злоупотребления", – отметил он.
Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.
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