Оккупанты на протяжении 3,5 часов атаковали ударными дронами юг Одесской области (фото)

4 сентября в Одесской области враг атаковал гражданские и инфраструктурные объекты используя 17 дронов Shahed. Эти беспилотники пролетели вдоль границы Румынии, угрожая Одесской области и другим регионам Украины.

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Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ через свой Telegram -канал. Первые отчеты о запусках дронов-камикадзе поступили в 22:45 3 сентября. Отмечалось, что беспилотники стартовали с Приморско-Ахтарска, города на побережье Азовского моря, расположенного в 600 километрах от Одессы.

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Около двух часов Воздушные силы предупредили об угрозе для жителей Одесской области. Через полтора часа дроны долетели до Приморского и двинулись в направлении Измаильского и Килийского районов.

Атака на западную часть Одесской области длилась несколько часов, о чем свидетельствуют сообщения воздушных сил. Ориентировочно в 4:00 сообщалось, что дроны двигаются вдоль границы с Румынией, приближаясь к Килийскому району.

Около пяти часов местные жители Измаила получили предупреждение о необходимости оставлять безопасность и не прекращать меры по воздушной обороне.

К сожалению, объекты инфраструктуры в Придунавье стали жертвами этой атаки, в том числе склады и промышленные цеха. Атака применила 17 дронов, часть из которых была сбита силами ПВО, а другие нанесли ущерб гражданским инфраструктурным объектам. Относительно возможных пострадавших не поступало сообщений.

Олег Кипер, глава Одесской областной военно-гражданской администрации, подтвердил продолжительность атаки и выразил поддержку военным и спасателям, работавшим в чрезвычайных обстоятельствах.

В течение ночи под угрозой ракетных ударов находились три центральных области Украины: Черкасская, Кировоградская, Винницкая. Позже к ним присоединилась Херсонская область. К счастью, местные жители не сообщали о взрывах в этих регионах.

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