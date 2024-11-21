Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: частично разрушено админздание, есть раненые (фото)

21 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"На данный момент известно о двух пострадавших: 32-летнем мужчине и 24-летней женщине. Оба находятся в больнице в состоянии средней тяжести".

В результате удара частично разрушено административное здание, повреждены два двухэтажных жилых здания. Информация уточняется.

По состоянию на 11:39 количество пострадавших выросло до 15.

Среди пострадавших двое подростков: 17-летний парень госпитализирован, а 16-летнему юноше помощь оказали на месте. Всего в больнице находятся девять человек.

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