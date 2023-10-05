Оккупанты обстреляли село Гроза на Харьковщине: 49 погибших, среди которых 6-летний мальчик (фото)

Согласно сообщению, российские оккупационные войска нанесли удар по Купянскому району Харьковщины, что привело к гибели, по предварительным данным, 48 человек.

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Президент Владимир Зеленский объявил о новом трагическом инциденте на востоке Украины через свой официальный канал в Telegram.

Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших и осудил этот акт жестокости. Он подчеркнул, что это был целенаправленный теракт российских сил. Президент подчеркнул, что нужно прекратить российский террор и признавать всех, кто поддерживает россию, преступниками.

Зеленский также поблагодарил всех лидеров и народов, которые поддерживают Украину в защите ее жизни и независимости.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также обнародовал информацию о случившемся, сообщив, что российские силы обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района.

Предварительно известно о 49 погибших, среди которых ребенок - 6-летний мальчик, а также еще 6 раненых, среди которых также ребенок – девочка. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Глава Областной Государственной Администрации Олег Синегубов сообщил, что инцидент произошел примерно в 13:15 с обстрелом кафе и магазина в селе Гроза.

Напомним, что на Херсонщине врагом уже разрушены дотла 24 объекта медучреждений и еще по меньшей мере 154 – повреждены.

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