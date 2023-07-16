Оккупанты второй раз за сутки обстреляли Харьков ракетами С-300, есть пострадавшие (видео)

Вечером 16 июля русские боевики атаковали Харьков ракетами С-300. В результате обстрела пострадали семь человек.

Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, под ударом врага оказался Основенский район Харькова.

"По предварительным данным, есть 4 пострадавших. На месте попадания возник пожар. Службы работают над ликвидацией последствий", – сообщил он.

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Городской голова Игорь Терехов заявил о "прилетах" в центральной части города.

"Один в Шевченковском районе Харькова - без разрушений, информации о пострадавших пока нет. Об остальных ракетных ударах - работники ГСЧС обследуют территории. С высокой долей вероятности можно говорить, что по Харькову ударили ракетами С-300", — добавил он.

Терехов добавил, что "пострадавших в настоящее время семеро. Есть неподтвержденная информация об одном погибшем".

Напомним, утром 16 февраля глава Харьковской области Синегубов сообщил, что россияне выпустили по Харькову четыре ракеты С-300.

Две ракеты разразились в воздухе, две другие попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района Харькова.

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