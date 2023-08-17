Осень 2023: Андре Тан рассказал о главных модных направлениях

С приближением осенних дней стоит открыть пополнить ваш гардероб новой трендовой одеждой. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал об осенней моде 2023 года.

Об этом он сообщил в своем Instagram. По словам Андре Тана, эти главные модные направления осенней моды 2023 помогут каждому быть уверенными в своем стиле.

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"Осень уже на носу, и это означает, что самое время начать готовить гардероб к новому сезону", – сказал Андре Тан.

Главные направления осеннего сезона:

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Монохромная гармония: забудьте о горячей палитре лета, ведь в этом сезоне акцент делается на одном цвете в разных оттенках. Монохромные комплекты становятся актуальными. Бордовый, серый, бежевый и другие потрясающие оттенки теперь играют главную роль в вашем гардеробе. Костюмы-тройки и комбинации широких брюк и строгих жакетов придают образу изысканности.

Стиль нулевых возвращается: современная мода не представляется без влияния прошедшего. Тренды 2000-х годов остаются актуальными и в этом сезоне. От карго-штанов до изысканных кардиганов с пуговицами – эти стильные элементы остаются в центре внимания. Подчеркнуть образ помогут отчаянно стильные аксессуары: футуристические очки, массивные цепочки, блестящие сумки и многое другое.

Фактурная кожа в тренде: кожа всегда является символом элегантности, и в этом сезоне дизайнеры прибавили к ней свой художественный штрих. Популярны изделия из искусственной кожи, имитирующей фактуру рептилий или с вышивкой или тропинкой.

Костюм в полоску: классический костюм в полоску снова возвращается к лидерству модных трендов. Он создает стильный образ для любого события, придает деловому шарму и безупречности.

Элегантные высокие сапоги: в этом сезоне предпочтите высокие сапоги до колен. Они подчеркнут ваш стиль и добавят нотку романтики и бунтарства к образу.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал пять предметов гардероба, которые вышли из моды и могут испортить внешний вид и даже прибавить возраст.

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