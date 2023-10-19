Осенний рецепт оладий с луком и тыквой

Тыква – это вкусный и полезный овощ, который можно использовать в приготовлении разнообразных блюд. Он содержит витамины С, Е, К и почти все витамины группы В. Тыква идеально подходит для худеющих.

Предлагаем попробовать приготовить оладьи из лука и тыквы. Они вкусны, сытны и просты в приготовлении.

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Ингредиенты:

500 г тыквы

2 луковицы

2 яйца

1/2 стакана муки

1/2 стакана молока

чайная ложка разрыхлителя

чайная кровать соли

щепотка молотого черного перца

зелень – по желанию

растительное масло для жарки – 3-5 ст. л.

Приготовление:

Тыкву нужно помыть и очистить от кожуры и семян, а затем натереть на большой терке. Лук нарежьте мелко или полукольцами. В миске смешайте тыкву, лук, яйца, муку, молоко, разрыхлитель, соль и перец. Если тесто получится жидким, добавьте столовую ложку манки и дождитесь, пока она набухнет, только потом жарьте. На разогретой сковороде с растительным маслом оладьи нужно жарить с двух сторон до золотистого цвета.

Выкладывайте пожаренные оладьи на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Подавать оладьи с тыквой можно с любимым соусом или сметаной.

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