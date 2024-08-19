Осенний скачок цен: какие продукты подорожают из-за инфляции

За последнее время темпы инфляции выросли с 4,3% в июне до 5,4% в июле. Параллельно расходы компаний продолжают увеличиваться. Это свидетельствует о том, что в скором будущем возможен значительный рост цен на продукты питания.

Об этом пишет издание "Минфин". Производители предупреждают, что их резервы прочности заканчиваются и в будущем можно ожидать лишь увеличения стоимости товаров.

Июльские масштабные отключения электричества стали серьезным ударом для многочисленных компаний. Это заставило заводы перейти на работу с помощью генераторов, стоимость электроэнергии от которых значительно превышает обычную цену: эксперт рынка энергетики Олег Попенко отмечает, что цена может составить 20-30 гривен за киловатт.

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Подтверждение негативных тенденций поступает и из Национального банка.

"Рост цен в дальнейшем будет ускоряться из-за исчерпания эффектов высоких урожаев прошлых лет, значительного давления на бизнес в условиях дефицита электроэнергии и дефицита кадров, эффектов пересмотра административных тарифов и акцизных налогов и негативного влияния летней засухи на урожайность в этом году", – говорится в отчете об инфляции НБУ.

Генеральный директор концерна "Ярослав", в состав которого входит Киевская макаронная фабрика, Александр Барсук сообщает, что они уже увеличили цены на макаронные изделия на 2 гривны (до 22 гривен за килограмм), ссылаясь на значительный рост цен на муку.

В отличие от хлебопекарных предприятий, производители макарон особенно страдают от перебоев в электроснабжении.

В Ассоциации производителей молока отмечают, что в начале августа цены на молочные продукты выросли из-за уменьшения производства молока, его подорожания и проблем с электроснабжением.

В частности, пастеризованное молоко выросло в цене на 1% по сравнению с прошлым месяцем и на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Йогурты подорожали на 2% за месяц и на 16% по сравнению с прошлым годом.

Цены на сыр выросли на 4,6% за месяц, на сливочное масло – на 4%, а на твердые сыры – на 3-5%. Производители молочной продукции не исключают, что осенью цены могут вырасти еще на 5%.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в Украине на 20 процентов может подорожать один из самых популярных продуктов.

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