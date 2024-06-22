Остановили вражеский штурм: бойцы 79 ОДШБ в Донецкой области 'задвохсотили' танк вместе с экипажем

В Донецкой области вблизи Новомихайловки Донецкой области бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады остановили наступление вражеских сил. Оккупанты снова несут потери на "пристрелянном" участке возле Новомихайловки

Этот "путь смерти", идеально пристреленный украинскими воинами, стал настоящей ловушкой для войск Путина, которые упорно продолжают наступать на те же грабли, понеся бессмысленные потери в штурмах с одним известным концом.

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Очередным примером самоубийственных действий оккупантов стал случай с российским танком, уехавшим для поддержки штурма украинских позиций. Однако благодаря умелым действиям украинских защитников танк был остановлен и сожжен дроном-камикадзе. У экипажа вражеской машины не было никаких шансов на спасение и навсегда остался лежать на поле боя.

Видео этого эпизода боя обнародовала 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ:

Это очередное подтверждение того, что украинские защитники не только мужественно обороняют свою землю, но и искусно используют современные методы ведения боя, нанося оккупантам значительные потери.

На днях, напомним, пограничники под Бахмутом уничтожили две гаубицы и РЭБ русской армии.

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