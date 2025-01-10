От +3 до 10 градусов мороза: прогноз погоды от Наталки Диденко на 11 и 12 января

В четверг, 11 января, в Украине прогнозируется кратковременное потепление, хотя в западных регионах ночью останутся морозы. Однако уже на следующий день страну снова накроет холодный северный воздух.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине будут наблюдаться резкие изменения погоды. Несмотря на влияние антициклона, обеспечивающего сухую погоду и высокое атмосферное давление в большей части Европы, 11 января в Украине возможен небольшой снег. Об этом пишет синоптика Наталья Диденко.

Пока страна находится в теплом секторе, поэтому днем температура повысится до -3… +3 °C. В западных областях ночью столбики термометров могут опуститься до -5… -10 °C.

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"Сильного холода завтра не будет, но порывы северо-западного ветра будут создавать ощущение более низкой температуры", – отметила Диденко.

Синоптики также предупреждают водителей об гололедице, которая сохранится на дорогах.

В Киеве 11 января ожидается небольшой снег, но ветер будет порывистым, местами до штормового уровня – более 15 м/с. Температура в столице ночью составит -1… -4 °C, днем – 0… -2 °C.

Уже в пятницу, 12 января, холодный северный воздух повлечет за собой снижение температуры до умеренных морозов. Следующее потепление, по прогнозам, может прийти 15 января.

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