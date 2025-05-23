От +9 на западе до +29 на востоке и юге: прогноз погоды в Украине на 24 мая

В субботу, 24 мая, в Украине прогнозируется резкий перепад температур: от прохладных +9°C на западе до жарких +29°C на востоке и юге страны. Теплее всего в этот день будет в восточных регионах, южных областях и в районе Днепра - здесь ожидается от +24 до +29 градусов.

Запад Украины же окажется под влиянием прохладного воздуха — температура будет держаться в пределах +9…+14°C. В центральных и северных областях, а также на большей части территории, столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

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Дожди и грозы охватят большинство регионов, за исключением юга и юго-востока, где осадков не ожидается.

В Киеве 24 и 25 мая ожидаются кратковременные ливни с грозами. Местами возможен град и порывистый ветер. Температура воздуха в субботу составит около +20°C, в воскресенье будет прохладнее - около +18°C, однако в периоды дождей воздух может охлаждаться еще больше.

По словам Диденко, дожди уже будут носить летний характер — они будут периодическими, но местами достаточно интенсивными.

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