От летней жары до осенних заморозков и дождей: чем удивит сентябрь украинцев

В сентябре 2024 года в Украине ожидается теплая и умеренно влажная погода. Метеорологи прогнозируют, что средняя температура воздуха превысит норму в 2 градуса, колеблясь от 15 до 20 градусов по всей территории страны.

В Карпатах температура будет несколько ниже – примерно 13-14 градусов. Эту информацию обнародовали на сайте Украинского гидрометцентра.

Метеорологи отмечают, что сентябрь обычно является переходным месяцем с лета до осени, когда температура снижается и грозы становятся реже. Однако в этом году ожидается, что погода будет теплее обычного.

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Прогнозируемое количество осадков в сентябре будет соответствовать норме. В большинстве регионов Украины ожидается от 37 до 76 миллиметров осадков, а в Карпатах возможны до 97-111 миллиметров.

Несмотря на общую тенденцию к потеплению, возможны заморозки, обычно наблюдающиеся во второй и третьей декадах месяца. Однако в некоторых северных и центральных областях, а также в Карпатах, заморозки могут возникнуть уже в первой декаде сентября.

Сентябрь в Украине может быть очень контрастным. Исторические данные свидетельствуют о том, что температура может колебаться от 1 до 7 градусов мороза до 33-38 градусов тепла в разных регионах.

Раньше мы рассказывали, как изменится погода в Украине под влиянием мощного антициклона из Европы.

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