От обновления данных до мобилизации: в ТЦК прокомментировали выдачу 'боевых' повесток

Время вручения повесток для мобилизации не регламентируется конкретными законодательными актами, а определяется на основании медицинского заключения о состоянии здоровья и нужд армии в специалистах определенной военной специальности.

Такую информацию предоставил майор Роман Истомин, представитель Полтавского областного военного комиссариата, в своем интервью изданию "Фокус".

Военный представитель Роман Истомин подчеркнул, что процедура отправки граждан на военно-врачебную комиссию (ВЛК) после обновления данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК) не является автоматической. Он пояснил, что обновление персональных данных в течение 60 дней, как требует закон, не приводит к немедленному направлению ВЛК. Это касается только тех случаев, когда после обновления в реестре отсутствует информация о пригодности лица к военной службе.

Читайте также: Нардеп назвал две профессии, которые должны быть забронированы без исключений

Истомин также отметил, что существует отдельное постановление Кабмина №1487, которое регулирует направление лиц на ВЛК, если они появились в ТЦК за повесткой. Он подчеркнул, что эти процедуры законны и не нарушают действующее законодательство, поскольку они проходят параллельно с уточнением данных и проверкой документов.

По словам Истомина, время между обновлением данных и прохождением ВЛК не регламентируется законом, но все находящиеся на военном учете имеют право на получение оценки своей пригодности к службе. Он добавил, что даже если направление на ВЛК происходит немедленно, это не нарушение закона.

Согласно приказу Минобороны №402 от 4 мая 2024, на прохождение ВЛК отводится не более 14 дней. Истомин отметил, что сроки устанавливаются с учетом времени, необходимого для сбора полной информации о здоровье личности. Повестка на отправку может быть вручена сразу после ВЛК или позже в зависимости от потребности в комплектовании Вооруженных сил и направлении лиц в учебные центры по специальности. Истомин подчеркнул, что закон не устанавливает конкретные сроки для этого процесса.

Напомним, ранее мы рассказывали об обстоятельствах, по которым родителям детей с инвалидностью могут не предоставить отсрочку от мобилизации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!